Саратовская школьница станет участницей программы «Разговоры о важном» в «Артеке»

Саратовская школьница станет участницей программы «Разговоры о важном» в «Артеке»

 
Конкурсный отбор на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Разговоры о важном» в Международном детском центре «Артек» прошли 120 школьников из 45 субъектов Российской Федерации. В числе победителей — Дарья Рубцова школы р. п. Озинки Саратовской области.
 
Уникальная творческая лаборатория проекта «Разговоры о важном» впервые распахнет свои двери для талантливых и активных ребят в рамках 4-й смены МДЦ «Артек» с 10 апреля по 1 мая 2026 года. Участники программы получат возможность не только побывать в «столице страны детства», но и стать частью информационно-просветительского проекта.
 
«По итогам смены ребята создадут первый журнал "Разговоры о важном", снимут свой фильм и научатся создавать анимационные ролики, попробуют придумать интерактивные задания. Их идеи и разработки планируется включить в материалы занятий уже в следующем учебном году», — подчеркнул и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков.
 
Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо было выполнить творческое задание «Расскажи о своем герое» и записать видеовизитку. Победителями конкурса стали ребята из 45 регионов, включая Саратовскую область.
 