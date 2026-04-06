Экспонаты Саратовского музея краеведения на выставке в Национальном центре «Россия»

1 апреля состоялась передача экспонатов Саратовского музея краеведения для выставки «Уроки географии». Эта выставка – масштабный проект Национального центра «Россия», открытый для посетителей с 3 апреля по 9 июля, где будут впервые собраны уникальные картографические сокровища из ведущих хранилищ страны. Они помогут посетителям отправиться в настоящее путешествие сквозь века: от древних свитков до цифровых карт, от первых географических открытий до освоения космоса.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что особенно приятно, что такое знаковое событие происходит в год празднования 140-летия флагманского музея области. В мероприятии также приняли участие директор Саратовского музея краеведения Дмитрий Кубанкин, главный хранитель Марина Провоторова, куратор ПФО от управления выставочной деятельности НЦ «Россия» Елена Паленова, представители СМИ.Главный хранитель представила собравшимся уникальные предметы из собрания Саратовского музея краеведения, которые будут экспонироваться на выставке «Уроки географии». Это приборы, которые сконструировал и изготовил саратовский учитель географии Иван Андреевич Войтенко. За 27 лет преподавательской работы в школе и других учебных заведениях Саратова он создал целый ряд учебно-наглядных приборов по астрономии и географии.Его разработки были высоко оценены Институтом усовершенствования учителей Саратова, кафедрой физической географии Саратовского университета, учебно-методическим советом Министерства просвещения РСФСР.В 1939 году И.А. Войтенко создал свой первый прибор «Малый школьный планетарий», который был принят в производство Главным управлением по производству учебного оборудования (Главучтехпром) как интересный учебно-наглядный прибор. В начале 1950-х годов он сконструировал и запатентовал теллурий – прибор, предназначенный для наглядной демонстрации годового движения Земли вокруг Солнца и суточного вращения Земли вокруг своей оси. Он заменил ряд приборов, выпускаемых Главучтехпромом для школ, и стал выпускаться Министерством просвещения РСФСР. «Часы мира» – прибор для указания времени в различных точках земного шара и изучения поясного и местного времени тоже был запатентован. Информация о нем была опубликован в саратовской областной газете «Коммунист» и в ведущем печатном издании СССР – газете «Известия». В 1965 году «часы мира» конструкции И.А. Войтенко были изготовлены для здания Главпочтамта в Ленинграде.Саратовский музей краеведения также передал ряд цифровых копий своих предметов, изображения которых будут использованы в оформлении выставки «Уроки географии».Напомним, что Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Президента РФ Владимира Путина.