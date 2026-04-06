В Областной совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (пенсионеров) поступило обращение от организации ветеранов Заводского района. Оно касается строительства жилых домов в микрорайоне «Авиатор» г.Саратова.Обращение обоснованно: проект нарушает нормы законодательства, предусматривающие обязательное обеспечение новых домов социальной инфраструктурой. Отсутствуют зоны отдыха для прогулок и детские площадки. Реклама ЖСК «Авиатор 7» и «Авиатор 8» предлагает продажу помещений через паевые взносы, это также вызывает вопросы и наталкивает на мысли о возможной мошеннической схеме.Областной совет ветеранов просит компетентные органы защитить горожан и принять меры в рамках законодательства.