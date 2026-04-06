Для того, чтобы процесс был выстроен без сбоев продолжается модернизация всей системы. В министерстве здравоохранения создано отдельное управление, сотрудники которого обеспечивают проведение закупочных процедур, взаимодействуют со складом и медицинскими учреждениями. Доработка программы «еФарма2Льгота Web» позволила вести учет остатков лекарственных средств и медицинских изделий, и фактического наличия у пациента лекарственных препаратов.«На постоянной основе ведется запрос цен по различным наименованиям лекарственных препаратов и медицинских изделий, заключаются государственные контракты, проводятся закупочные мероприятия, отгрузка льготных лекарств с аптечного склада в пункты отпуска осуществляется в ежедневном режиме. Специальная рабочая группа формирует 6-месячную потребность для регулярного запаса медикаментов на базе аптечного склада.Все эти дополнительные механизмы в комплексе с беспрецедентным финансированием в размере 6,2 млрд рублей призваны упростить систему льготного лекарственного обеспечения», - прокомментировала заместитель министра здравоохранения-начальник управления по организации льготного обеспечения Ольга Иванова.Система льготного лекарственного обеспечения была основательно перестроена благодаря принятым решениям со стороны региональной власти и поддержке губернатора Романа Бусаргина.