Объявлены даты и место проведения финала проекта для работающей молодёжи ПФО «МолоТ»

Стали известны даты и место проведения финала проекта для работающей молодёжи Приволжского федерального округа «МолоТ».Окружной этап пройдёт с 5 по 9 августа 2026 года в Перми и объединит сильнейшие команды ПФО.Программа включает в себя не только спортивные конкурсы и интеллектуальные игры, но и яркие творческие конкурсы. Это территория, где азарт соревнований встречается с неповторимой атмосферой единства работающей молодёжи всего округа.Напомним, что проект для работающей молодёжи ПФО «МолоТ» проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.