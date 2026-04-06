На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии стартовала программа «Проводники смыслов. Новый маршрут», открывшая новую страницу в развитии системы молодежной политики региона.Первым знаковым событием стал региональный обучающий семинар «Молодёжные маршруты», организованный Молодёжным центром «Молодёжь Плюс».В ходе семинара участники погрузились в возможности молодёжной политики, проработали современные подходы к работе с аудиторией, обсудили эффективные коммуникационные стратегии, а также познакомились с разнообразными форматами проектов, которые помогают вовлекать молодёжь в социально значимую деятельность.Программа «Проводники смыслов. Новый маршрут» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи совместно с Молодёжным центром «Дирекция по организации молодёжных форумов и программ» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России ВладимиромПутиным.«Проект задаёт вектор на активное включение в новые форматы работы. Такие семинары становятся отличной возможностью не только получить знания, но и выстроить системную работу, где специалисты становятся настоящими проводниками смыслов для ребят, помогая им найти свой путь в жизни региона и страны», — отметила Ангелина Беловицкая.