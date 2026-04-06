Совет Общественной палаты города Саратова обратился в правоохранительные и надзорные органы по вопросу строительства в микрорайоне «Авиатор»
Жители этого микрорайона неоднократно высказывали опасения по поводу строительства многоквартирных домов в условиях нехватки социальной инфраструктуры. Они обращались с просьбой защитить их законные интересы и разобраться в сложившейся ситуации.
На Совете Общественной палаты обсудили эту проблему и приняли решение направить обращения по данному вопросу в правоохранительные и надзорные органы.
Считаем необходимым вместе с городскими властями, которые также отстаивают интересы жителей в соответствующих инстанциях, продолжать добиваться защиты прав граждан.
