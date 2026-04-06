В Саратовской области выберут лучших исполнителей народной песни

 
В Саратовском областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой начался приём заявок на XII областной конкурс исполнителей народной песни, носящий имя легендарной певицы.
 
«Поддержка народного творчества — это не только вклад в развитие культуры, но и важная основа формирования общественного единства и патриотизма. Народная песня воспитывает любовь к Родине, сохраняет память поколений. Мы гордимся, что именно Саратовская область бережно хранит творческое  наследие Лидии Руслановой и открывает дорогу новым талантам», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 
Конкурс проходит в четырёх возрастных категориях:
детская (10–13 лет),
юношеская (14–17 лет),
молодёжная (18–23 лет),
исполнители старше 23 лет.
 
Состязания  продлятся с апреля по октябрь 2026 года и включает три этапа.
 
До 17 апреля муниципальные образования Саратовской области направляют анкету-заявку и согласия на эл. адрес: karetin-aleksei@mail.ru.
 
27 и 28 апреля состоится II этап — прослушивания в Саратовском областном центре народного творчества.
 
10 октября пройдёт заключительный (III) этап, по итогам которого лучшие исполнители получат приглашение представить Саратовскую область на Всероссийском конкурсе имени Л.А. Руслановой.
 
Получить более подробную информацию, ознакомиться с Положением конкурса и скачать формы заявок можно на сайте Центра: https://www.socnt.ru/festivali-konkursy/xii-oblastnoj-konkurs-imeni-l-a-ruslanovoj-prijom-zayavok.
 
Министерство культуры области