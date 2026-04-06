В Саратовской области выберут лучших исполнителей народной песни

В Саратовском областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой начался приём заявок на XII областной конкурс исполнителей народной песни, носящий имя легендарной певицы.«Поддержка народного творчества — это не только вклад в развитие культуры, но и важная основа формирования общественного единства и патриотизма. Народная песня воспитывает любовь к Родине, сохраняет память поколений. Мы гордимся, что именно Саратовская область бережно хранит творческое наследие Лидии Руслановой и открывает дорогу новым талантам», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Конкурс проходит в четырёх возрастных категориях:детская (10–13 лет),юношеская (14–17 лет),молодёжная (18–23 лет),исполнители старше 23 лет.Состязания продлятся с апреля по октябрь 2026 года и включает три этапа.До 17 апреля муниципальные образования Саратовской области направляют анкету-заявку и согласия на эл. адрес: karetin-aleksei@mail.ru.27 и 28 апреля состоится II этап — прослушивания в Саратовском областном центре народного творчества.10 октября пройдёт заключительный (III) этап, по итогам которого лучшие исполнители получат приглашение представить Саратовскую область на Всероссийском конкурсе имени Л.А. Руслановой.Получить более подробную информацию, ознакомиться с Положением конкурса и скачать формы заявок можно на сайте Центра: https://www.socnt.ru/festivali-konkursy/xii-oblastnoj-konkurs-imeni-l-a-ruslanovoj-prijom-zayavok.Министерство культуры области