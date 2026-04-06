Подведены итоги окружного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО

Завершился окружной этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. В финале встретились представители 14 регионов Поволжья, а также делегации из Луганской Народной Республики и Республики Беларусь.«Участие в подобных мероприятиях — это не просто возможность продемонстрировать свои знания и умения. Это шанс заявить о себе, найти единомышленников, объединиться в сообщества по интересам и стать частью сильной, дружной команды», – сказал на церемонии закрытия заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.По итогам общекомандного зачета делегация Саратовской области заняла 7 место. Особого успеха наши студенты добились в мини-турнире «Код для каждого»: в номинации «Архитекторы решений» команда области завоевала 1 место, продемонстрировав высокий уровень компетенций и новаторский подход в сфере информационных технологий.Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.Комитет молодежной политики Саратовской области