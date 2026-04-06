В музее Балашова  откроются купеческие фотозоны

С начала апреля в филиале краеведческого музея города Балашова — «Доме купца Е. М. Дьякова» — начнут работать две новые тематические фотозоны, оформленные в стиле купеческой эпохи. Посетители смогут сделать атмосферные фотографии и погрузиться в быт конца XIX – начала XX века.Фотозоны будут открыты для всех гостей музея на протяжении месяца. Инициатива приурочена к 30-летию музея, который сохраняет и популяризирует историко-культурное наследие Балашова.«Дом купца Дьякова» — одна из известных достопримечательностей Балашова и всей Саратовской области. Более 100 лет ярко-бирюзовый деревянный особняк украшает одну из старейших улиц города. Он был построен в 1903 году и принадлежал купцу-зерноторговцу Евгению Михайловичу Дьякову. Хотя здание уступает в размерах другим балашовским особнякам, оно отличается богатым внутренним убранством, которое отлично сохранилось до наших дней.В здании располагались ЧК, горком, затем детский сад, а с 1955 года — филиал Балашовского краеведческого музея.Сегодня «Дом купца Дьякова» является памятником деревянного зодчества и входит в число знаковых объектов туристических маршрутов России, таких как «Рубиновая линия».- Мы стремимся не только сохранять историю, но и делать её доступной и живой для посетителей. Новые фотозоны позволят гостям буквально “прикоснуться” к атмосфере купеческого дома и почувствовать дух времени, — отметила директор музея Светлана Фетисова.