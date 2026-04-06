Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы противодействия нелегальной занятости

просмотров: 419

В работе комиссии приняли участие представители отраслевых министерств, контрольных и надзорных органов, общественных организаций области. В режиме видеоконференцсвязи подключились руководители и члены муниципальных рабочих групп.О методических подходах в деятельности региональной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости с учетом Рекомендаций Минтруда России рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости населения министерства труда и социальной защиты Елена Емельянова.На муниципальном уровне проведено 135 заседаний рабочих групп, было обследовано 1659 хозяйствующих субъектов. По теме нелегальной занятости рабочими группами размещено порядка 1 тысячи просветительских материалов.Кроме того, для расширения информационных мероприятий и обеспечения единых подходов в проведении информационной кампании подготовлен проект Плана мероприятий по информированию населения о работе по противодействию нелегальной занятости на 2026 год.«Рекомендации для повышения результативности всем даны. В целях ее повышения будет усилен контроль за работой, проводимой на муниципальном уровне. Хочу еще раз обратиться к руководителям рабочих групп с просьбой повысить активность в работе по выявлению нелегальной занятости, особенно в сферах деятельности с наибольшим риском ее возникновения – это торговля, бытовые, транспортные, гостиничные, охранные и другие услуги», – прокомментировал Денис Давыдов.О работе своих ведомств по легализации «теневой» занятости доложили руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области Алексей Санников, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Сергей Радченко, первый заместитель министра экономического развития Олег Савенков.В качестве примера работы по противодействию нелегальной занятости была представлена практика работы рабочей группы Энгельсского муниципального района.Решением комиссии был утвержден План мероприятий на 2026 год по информированию населения о работе по противодействию нелегальной занятости.