Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы противодействия нелегальной занятости

В правительстве области состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, на котором обсудили эффективные методы борьбы с нелегальной занятостью и способы вывода работников «из тени». Провел мероприятие министр труда и социальной защиты, заместитель председателя межведомственной комиссии Саратовской области по противодействию нелегальной занятости Денис Давыдов.


В работе комиссии приняли участие представители отраслевых министерств, контрольных и надзорных органов, общественных организаций области. В режиме видеоконференцсвязи подключились руководители и члены муниципальных рабочих групп.

О методических подходах в деятельности региональной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости с учетом Рекомендаций Минтруда России рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости населения министерства труда и социальной защиты Елена Емельянова.

На муниципальном уровне проведено 135 заседаний рабочих групп, было обследовано 1659 хозяйствующих субъектов. По теме нелегальной занятости рабочими группами размещено порядка 1 тысячи просветительских материалов.

Кроме того, для расширения информационных мероприятий и обеспечения единых подходов в проведении информационной кампании подготовлен проект Плана мероприятий по информированию населения о работе по противодействию нелегальной занятости на 2026 год.

«Рекомендации для повышения результативности всем даны. В целях ее повышения будет усилен контроль за работой, проводимой на муниципальном уровне. Хочу еще раз обратиться к руководителям рабочих групп с просьбой повысить активность в работе по выявлению нелегальной занятости, особенно в сферах деятельности с наибольшим риском ее возникновения – это торговля, бытовые, транспортные, гостиничные, охранные и другие услуги», – прокомментировал Денис Давыдов.

О работе своих ведомств по легализации «теневой» занятости доложили руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области Алексей Санников, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области Сергей Радченко, первый заместитель министра экономического развития Олег Савенков.

В качестве примера работы по противодействию нелегальной занятости была представлена практика работы рабочей группы Энгельсского муниципального района.

Решением комиссии был утвержден План мероприятий на 2026 год по информированию населения о работе по противодействию нелегальной занятости.