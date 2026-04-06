Программные расходы области за два месяца 2026 года превысили 24 млрд рублей

На финансирование 21 государственной программы Саратовской области за два месяца 2026 года направлено 24,7 млрд рублей, или 90,9% от совокупных расходов областного бюджета.Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 18,2 млрд рублей, в том числе:развитие образования – 7,1 млрд рублей;развитие здравоохранения – 6,0 млрд рублей;социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 3,8 млрд рублей;культура – 0,8 млрд рублей;развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 0,5 млрд рублей.Подробнее об исполнении бюджета – на портале«Открытый бюджет Саратовской области».