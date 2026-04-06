Саратовские школьники стали призерами заключительного этапа олимпиады школьников по информатике  

В Москве завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Впервые олимпиада проводилась одновременно по четырем профилям: программирование, искусственный интеллект, информационная безопасность и робототехника. В соревнованиях приняли участие 1227 школьников из разных регионов России, в том числе 6 представителей Саратовской области.Программисты решали по 4 задачи в каждом из двух пятичасовых туров. Олимпиада по информационной безопасности включала практический тур (около 35 задач с автоматической проверкой) и защиту проекта в формате постера. Участники олимпиады по робототехнике прошли три тура: теоретический с физическими задачами, практический и проектный.По итогам соревнований ученики физико-технического лицея стали призерами олимпиады: Владислав Иванов - по программированию, а Яромир Штанов — по информационной безопасности.Напомним, Всероссийская олимпиада школьников проводится в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» федерального проекта «Все лучшее детям».