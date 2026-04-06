Телебашня в Саратове поздравит с Днём единения народов Беларуси и России

2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, телебашня филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ» в Саратове включит архитектурно художественную подсветку.Праздничный сценарий подсветки будет работать с 20:00 до 22:00. Телебашня окрасится цветами российского и белорусского флагов. На медиафасаде башни появится бегущая строка: «День единения народов Беларуси и России».День единения народов Беларуси и России отмечается ежегодно с 1996 года, когда президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».В 2026 году акция проходит в юбилейный год для Российской телевизионной и радиовещательной сети – предприятию исполняется 25 лет.Филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ»