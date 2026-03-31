«Единая Россия» организовала цикл экскурсий для детей участников СВО

Волонтёры партии рассказали школьникам о его подвиге, впервые облетевшим Землю на космическом корабле «Восток-1» и ставшим символом мужества и героизма народа, величия Родины.Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергей Гладков подчеркнул, что практика проведения экскурсий к месту приземления Юрия Гагарина будет продолжена партией в Саратовской области и в дальнейшем.«История нашей страны написана подвигами ее граждан. Сегодня у мальчишек и девчонок, подвиг чьих отцов сегодня встал в один ряд со славными свершениями героев прошлого, появилась возможность приобщиться еще к одной странице героизма нашей Родины - полёту Юрия Гагарина, открывшего новые, космические горизонты для всего человечества.Патриотическое воспитание - приоритет работы, проводимой местными и первичными отделениями», - отметил Гладков.