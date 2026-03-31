В 2025 году кадровые центры профориентировали 6 тысяч студентов и выпускников

Как рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, сегодня выпускники являются важным трудовым потенциалом, при этом успешное трудоустройство зависит от многих факторов, в том числе от выстроенной карьерной траектории.При низком уровне безработицы, как регистрируемой, так рассчитываемой по методологии МОТ, спрос со стороны работодателей остается значительным. На сегодняшний день на портале «Работа в России» зарегистрировано 18,3 тысячи вакансий, из них по профессиям рабочих – 65,6%, ИТР и служащих – 34,4%. При этом 4,3 тысячи вакансий не требуют опыта работы. Среди специалистов с высшим образованием наиболее востребованы врачи, инженеры, преподаватели и учителя, среди специалистов со средним специальным образованием – воспитатели, швеи, медицинские сестры, фельдшеры, слесари, токари, фрезеровщики, электрогазосварщики, электромонтеры.«Сегодня проблема безработицы уходит с повестки дня, актуальным вопросом становится дефицит кадров на предприятиях области, потребность в специалистах определенных профессий. Выстроить баланс между спросом работодателей и предложением со стороны трудовых ресурсов, создать сбалансированную модель управления рынком труда к 2030 году призван новый национальный проект Президента Владимира Владимировича Путина «Кадры», старт которому был дан в 2025 году», – отметил министр.Главным инструментом этой модели выступает ежегодный прогноз потребности в кадрах, в том числе всероссийский опрос работодателей, который стартует в ближайшее время. В прошлом году его прошли около 7,4 тысячи саратовских работодателей.Через портал «Работа России» можно подать заявку на целевое обучение, которое дает возможность абитуриенту или студенту по договору получить бесплатное образование, гарантированные меры поддержки и трудоустройство по окончании обучения. В 2025 году было заключено 1697 таких договоров.Кадровый центр Саратовской области с этого года занимается проектом маршрутизации студентов. В его основе – профориентация, оценка риска нетрудоустройства, составление индивидуальных планов карьерного развития для студентов.Профориентационная работа ведется центром на постоянной основе. В 2025 году было проведено 198 мероприятий с участием почти 6 тысяч студентов и выпускников.Также Денис Давыдов рассказал о поддержке работодателей и выплатам наставникам при трудоустройстве молодых специалистов, о возможности бесплатно пройти профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, в том числе по национальному проекту «Кадры».«Вопросы трудоустройства выпускников сегодня во многом зависят от верного выбора карьерной траектории, образовательной организации. Таким образом, в обеспечении экономики кадрами должны быть задействованы отраслевые министерства и иные партнеры на рынке труда, а кадровый центр может выступать координатором всего этого процесса», – подчеркнул министр.