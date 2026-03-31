В музее покажут содержимое рюкзака и аптечки бойцов СВО

Саратовский Музей истории СВО в субботу, 4 апреля, станет учебной площадкой для тех, кто хочет глубже понять быт и повседневность участников специальной военной операции.Как рассказали в соцсетях учреждения, это уникальная возможность увидеть экспонаты вблизи и ощутить их ценность.В 10:00 участников ждет настольная игра «Стратегия СВО» - тактическая игра, которая проверит логику, умение работать в команде и принимать молниеносные решения.Занятие «Тактический рюкзак» начнется в 13:00.«Что носит с собой боец за плечами? Мы откроем застежки и покажем вам историю создания тактического рюкзака. Разберем, как эволюционировала экипировка и что находится внутри», - отметили в музее.В 15:00 пройдет занятие «Аптечка героя», где расскажут о содержимом войсковой аптечки: какие средства помогают спасти товарища в критической ситуации и почему важно уметь ими пользоваться.«Участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатное. Вход свободный. Справки по телефону 8 (8452) 242-000», - напомнили в учреждении.