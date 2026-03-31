Без опознавательных знаков и разрешений - в регионе провели проверку по соблюдению законодательства в сфере перевозок такси
27 марта сотрудники министерства транспорта области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и участковой службой провели рейд по выявлению нарушений в сфере перевозок пассажиров и контроля за регистрацией транспортных средств в сфере такси. В рамках регионального государственного контроля проведены очередные профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов нелегальной занятости и соблюдение требований Федерального закона.
Всего было проверено 17 водителей такси. У 5 из них выявлены административные правонарушения. В частности установлено, что на транспортных средствах отсутствовала обязательная цветографическая схема легкового такси; не был установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше автомобиля; у водителей отсутствовало специальное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Всех нарушителей привлекли к ответственности согласно действующему законодательству.
На сегодняшний день в региональном реестре зарегистрировано 12 870 автомобилей и 2 180 перевозчика. Получить соответствующее разрешение на оказание услуг легкового такси можно бесплатно. Для этого водителю нужно подать заявление и внести сведения о своем автомобиле через единый портал «Госуслуги», обратиться в МФЦ и оформить документы лично в министерстве транспорта области.