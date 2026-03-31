В Саратове обсудили роль театра в воспитании подрастающего поколения

30 марта в саратовском лицее-интернате № 64 прошел III региональный театральный форум «Театр как пространство сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей российской молодёжи». Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, стало важным событием в культурной жизни региона и частью масштабного всероссийского проекта «Навигаторы детства», реализуемого Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Всероссийского общества "Знание".Форум собрал широкий круг муниципальных координаторов, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководителей театральных кружков, педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования.Ключевой темой форума стало обсуждение вопросов самореализации молодёжи и раскрытия талантов подрастающего поколения через призму театрального искусства. Участники получили уникальную возможность обменяться опытом и знаниями с ведущими театральными педагогами и экспертами. В рамках мастер-классов и дискуссий были рассмотрены актуальные аспекты создания авторских постановок, реализации социальных проектов в контексте Года единства народов России и тонкости настоящей сценической практики. Своим опытом поделились педагоги и руководители школьных театров.Отдельный блок форума был посвящен диалогу с ведущими мастерами сцены и творческими руководителями театральных коллективов региона. Участники имели возможность погрузиться в мир современного театра кукол, узнать о традициях и достижениях Саратовского регионального фестиваля семейных театров «Играем вместе».- Региональный театральный форум является частью большой воспитательной и культурно-патриотической работы, которую проводит министерство культуры области. Это важная площадка для обмена опытом, генерации новых идей и укрепления профессиональных связей. Мероприятие подтвердило значимость театрального искусства как мощного инструмента формирования личности, способного вдохновлять, развивать и объединять молодое поколение в духе традиционных ценностей и единства народов России, - отметила первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова.