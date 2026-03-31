18:00 | 31 марта
«Единая Россия» организовала цикл экскурсий для детей участников СВО
17:10 | 31 марта
Мининформ оперативно реагирует на обращения граждан в социальных сетях
17:00 | 31 марта
В 2025 году кадровые центры профориентировали 6 тысяч студентов и выпускников
15:30 | 31 марта
В музее покажут содержимое рюкзака и аптечки бойцов СВО
14:30 | 31 марта
Без опознавательных знаков и разрешений - в регионе провели проверку по соблюдению законодательства в сфере перевозок такси  
13:30 | 31 марта
В Саратове обсудили роль театра в воспитании подрастающего поколения
12:30 | 31 марта
В Саратовской области стартует региональный этап чемпионата высоких технологий
11:30 | 31 марта
Стартовал Всероссийский фестиваль медиаконтента «КИБЕРЫ»
11:14 | 31 марта
НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
10:19 | 31 марта
«Сила — в многообразии»: Общество «Знание» запустило цикл лекций о единстве народов России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
30 марта в саратовском лицее-интернате № 64 прошел III региональный театральный форум «Театр как пространство сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей российской молодёжи». Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, стало важным событием в культурной жизни региона и частью масштабного всероссийского проекта «Навигаторы детства», реализуемого Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Всероссийского общества "Знание".
 
Форум собрал широкий круг муниципальных координаторов, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководителей театральных кружков, педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования.
 
Ключевой темой форума стало обсуждение вопросов самореализации молодёжи и раскрытия талантов подрастающего поколения через призму театрального искусства. Участники получили уникальную возможность обменяться опытом и знаниями с ведущими театральными педагогами и экспертами. В рамках мастер-классов и дискуссий были рассмотрены актуальные аспекты создания авторских постановок, реализации социальных проектов в контексте Года единства народов России и тонкости настоящей сценической практики. Своим опытом поделились  педагоги и руководители школьных театров.
 
Отдельный блок форума был посвящен диалогу с ведущими мастерами сцены и творческими руководителями  театральных коллективов региона. Участники имели возможность погрузиться в мир современного театра кукол,  узнать о традициях и достижениях Саратовского регионального фестиваля семейных театров «Играем вместе».
 
- Региональный театральный форум является частью большой воспитательной и культурно-патриотической работы, которую проводит министерство культуры области. Это  важная площадка для обмена опытом, генерации новых идей и укрепления профессиональных связей. Мероприятие подтвердило значимость театрального искусства как мощного инструмента формирования личности, способного вдохновлять, развивать и объединять молодое поколение в духе традиционных ценностей и единства народов России, - отметила первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова.
 