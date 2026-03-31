В Саратовской области стартует региональный этап чемпионата высоких технологий

С 6 по 13 апреля в Саратовской области пройдут мероприятия регионального этапа чемпионата высоких технологий. В этом году все компетенции чемпионата направлены на развитие транспортной отрасли. Площадками проведения станут Саратовский архитектурно-строительный колледж, Энгельсский промышленно-экономический колледж и Балашовский техникум механизации сельского хозяйства. Деловая программа пройдет с 6 по 13 апреля в 20 образовательных организациях региона.На чемпионате представлены четыре компетенции: «Технологии искусственного интеллекта для автоматизации складских логистических процессов», «Аналитик транспортных данных», «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии» и «Производство и обслуживание бортового технического радиоэлектронного комплекса летательного аппарата».Эксперт-наставник по компетенции «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии» Владимир Красильников отметил:«Соревнования такого уровня позволяют студентам не только проявить себя, но и приобрести бесценный опыт взаимодействия с коллегами и экспертами. Это способствует повышению качества подготовки будущих профессионалов и укрепляет позиции Саратовской области в сфере профессионального образования. Мы закладываем фундамент для технологического суверенитета и устойчивого экономического роста региона».Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи и обеспечение технологического суверенитета России. Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России.