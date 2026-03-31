18:00 | 31 марта
«Единая Россия» организовала цикл экскурсий для детей участников СВО
17:10 | 31 марта
Мининформ оперативно реагирует на обращения граждан в социальных сетях
17:00 | 31 марта
В 2025 году кадровые центры профориентировали 6 тысяч студентов и выпускников
15:30 | 31 марта
В музее покажут содержимое рюкзака и аптечки бойцов СВО
14:30 | 31 марта
Без опознавательных знаков и разрешений - в регионе провели проверку по соблюдению законодательства в сфере перевозок такси  
13:30 | 31 марта
В Саратове обсудили роль театра в воспитании подрастающего поколения
12:30 | 31 марта
В Саратовской области стартует региональный этап чемпионата высоких технологий
11:30 | 31 марта
Стартовал Всероссийский фестиваль медиаконтента «КИБЕРЫ»
11:14 | 31 марта
НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
10:19 | 31 марта
«Сила — в многообразии»: Общество «Знание» запустило цикл лекций о единстве народов России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области стартует региональный этап чемпионата высоких технологий

С 6 по 13 апреля в Саратовской области пройдут мероприятия регионального этапа чемпионата высоких технологий. В этом году все компетенции чемпионата направлены на развитие транспортной отрасли. Площадками проведения станут Саратовский архитектурно-строительный колледж, Энгельсский промышленно-экономический колледж и Балашовский техникум механизации сельского хозяйства. Деловая программа пройдет с 6 по 13 апреля в 20 образовательных организациях региона.
 
На чемпионате представлены четыре компетенции: «Технологии искусственного интеллекта для автоматизации складских логистических процессов», «Аналитик транспортных данных», «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии» и «Производство и обслуживание бортового технического радиоэлектронного комплекса летательного аппарата».
 
Эксперт-наставник по компетенции «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии» Владимир Красильников отметил:
 
«Соревнования такого уровня позволяют студентам не только проявить себя, но и приобрести бесценный опыт взаимодействия с коллегами и экспертами. Это способствует повышению качества подготовки будущих профессионалов и укрепляет позиции Саратовской области в сфере профессионального образования. Мы закладываем фундамент для технологического суверенитета и устойчивого экономического роста региона».
 
Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи и обеспечение технологического суверенитета России. Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России.
 