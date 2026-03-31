Стартовал Всероссийский фестиваль медиаконтента «КИБЕРЫ»
В 2026 году проходит Всероссийский фестиваль медиаконтента «КИБЕРЫ» - образовательный и конкурсный проект для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет.
Фестиваль проводится под эгидой Года единства народов России и направлен на развитие медиаграмотности молодежи, поддержку талантливых авторов и создание социально значимого медиаконтента.
Организатором проекта является АНО «Национальный культурный центр «Действие» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Президентского фонда культурных инициатив.
Фестиваль проходит в три этапа:
- отборочный: с 15 января по 15 марта 2026 года;
- конкурсный: с 16 марта по 15 мая 2026 года;
- финальный: июнь 2026 года в г. Нижний Новгород в рамках празднования Дня России.
По итогам конкурсного отбора финалисты получат приглашение и бесплатное участие в финале фестиваля с оплатой проезда, проживания и питания.
Участие в фестивале является бесплатным. Регистрация открыта на официальном сайте: https://kibery.ru/
По информации организаторов
Фестиваль проводится под эгидой Года единства народов России и направлен на развитие медиаграмотности молодежи, поддержку талантливых авторов и создание социально значимого медиаконтента.
Организатором проекта является АНО «Национальный культурный центр «Действие» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Президентского фонда культурных инициатив.
Фестиваль проходит в три этапа:
- отборочный: с 15 января по 15 марта 2026 года;
- конкурсный: с 16 марта по 15 мая 2026 года;
- финальный: июнь 2026 года в г. Нижний Новгород в рамках празднования Дня России.
По итогам конкурсного отбора финалисты получат приглашение и бесплатное участие в финале фестиваля с оплатой проезда, проживания и питания.
Участие в фестивале является бесплатным. Регистрация открыта на официальном сайте: https://kibery.ru/
По информации организаторов