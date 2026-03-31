«Сила — в многообразии»: Общество «Знание» запустило цикл лекций о единстве народов России

В преддверии марафона Знание.Первые, посвященного Году единства народов России, просветительская организация запускает тематическую акцию. Лекторы Российского общества «Знание» расскажут о культурном многообразии народов России, общих исторических страницах и ценностях, объединяющих жителей нашей страны.Так, в Саратовской области лектор Общества «Знание», ассистент кафедры экономической теории и национальной экономики СГУ им. Н.Г. Чернышевского Диана Мусаева провела для студентов квиз «Палитра слов и смыслов». Участники отправились в увлекательное путешествие по богатству и многообразию языков народов России.Лектор подчеркнула, что русский язык является государствообразующим, однако в нашей большой и дружной стране существуют и развиваются десятки других языков, каждый из которых уникален и заслуживает внимания.Диана Мусаева рассказала, что по данным Института языкознания РАН 2022 года в России насчитывается 155 живых языков — это те языки, носители которых проживают в компактных поселениях на территории страны или образуют устойчивые этнические группы.Лектор обратила внимание участников на удивительное разнообразие региональных диалектов внутри самой России. В ходе викторины участники узнали о неожиданных языковых связях и исторических фактах.Спикер подчеркнула, что изучение языков народов России помогает лучше понимать историю страны, укрепляет взаимоуважение и чувство единства. Лектор отметила, что даже небольшое знание другого языка или диалекта открывает новые горизонты, позволяет увидеть знакомые вещи под неожиданным углом и обогащает внутренний мир человека. Она пожелала участникам не бояться задавать вопросы, интересоваться культурой соседей и помнить, что в языке заключена сила, история и душа народа.Познакомиться со всеми мероприятиями, которые продлятся в течение месяца, можно на сайтеОбщества «Знание». Например, 6 апреля в прямом эфире видеоподкаста Знание.Лекторий участников ждет разговор с создателем Большого этнографического диктанта Анной Габдуллиной. Она расскажет, как из локальной идеи вырастить проект, о котором знает вся страна, и почему знание культурного многообразия — это про единство. Присоединится к эфируможет любой желающий.Завершится акция в дни весеннего марафона Знание.Первые, который пройдет 28–30 апреля. Его программа охватит 10 городов нашей страны. Событие состоится в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ — праздника, который в этом году отмечается в России впервые.По информации Российского общества «Знание»