За два дня весенней охоты в южных районах области выявлено 49 нарушений

Напомним, 28 марта открылся сезон охоты на селезней, гусей и вальдшнепов в Алгайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском районах.«Одной из особенностей добычи водоплавающей и боровой дичи является то, что весенняя охота осуществляется на вальдшнепов — на вечерней тяге (брачный полет самцов о время захода солнца), а на селезней уток и гусей исключительно из укрытия — искусственного сооружения. При этом охотники должны использовать по своему выбору одну из приманок - подсадную утку или манного гуся, манок, чучела или профиля.Во время проведенных рейдов самыми распространенными стали нарушения именно правил использования укрытий (скрадков). Также у некоторых охотников отсутствовали необходимые документы», - рассказал начальник отдела госконтроля и надзора комитета Владимир Чернышкин.Со дня старта весеннего охотничьего сезона, который открылся во всех районах области с 35-дневной охоты на селезней уток с живой подсадной уткой, охотинспекторы выявили 52 нарушения.Всего с начала года совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии комитет провел в охотничьих угодьях 800 рейдов. Возбуждено 158 дел об административных правонарушениях.Весенний сезон продолжается, и охотники активно получают разрешения на добычу пернатой дичи. На 27 марта гражданам выдано 6 535 разрешений на пернатую дичь, в том числе 4 104 — через портал «Госуслуги». Много разрешений было выдано через единый электронный портал охотникам из более чем 30 регионов страны. Традиционно разрешения получали охотники из ближайших регионов — таких, как Самарская, Пензенская, Волгоградская, Астраханская, Ульяновская области. Поохотиться на пернатую дичь приедут также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая, Ямала, Камчатки, Якутии, Югры, Приморского края и республики Крым.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области