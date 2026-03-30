В парке «Семхоз» проведут субботник

В рамках объезда глава Саратова Игорь Молчанов посетил парк «Семхоз».Эта территория Кировского района имеет статус особо охраняемой природной зоны и пользуется большой популярностью у жителей близлежащих микрорайонов.Обслуживание парка на постоянной основе ведет МБУ «Служба благоустройства Кировского района». За объектом закреплен штат сотрудников, которые ежедневно осуществляют уборку мусора, уход за инфраструктурой и малыми архитектурными формами.Игорь Молчанов поставил задачу главе района запланировать на следующую неделю проведение субботника. Кроме того, необходимо оперативно привести в порядок просевшую на дорожках плитку, восстановить поврежденное асфальтовое покрытие и бордюрный камень. Отдельное внимание необходимо уделить состоянию гидротехнического сооружения.«Парк востребованный, и именно поэтому стандарт его содержания должен быть высоким», - отметил глава города.