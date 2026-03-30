Саратовский «Золотой Арлекин» назвал своих лауреатов

В Саратовском театре юного зрителя имени Киселева 27 марта прошла торжественная церемония закрытия XIII театрального фестиваля «Золотой Арлекин».В рамках фестиваля были представлены постановки, созданные в сезонах 2023/2024 и 2024/2025 годов ведущими театральными коллективами региона. Среди участников – Саратовский академический театр оперы и балета, ТЮЗ имени Киселева, Саратовский академический театр драмы имени Слонова, Саратовский областной театр оперетты, театр кукол «Теремок», Вольский и Балашовский драматические театры, Балаковский ТЮЗ имени Лебедева, новый драматический театр «Версия», а также театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ». Всего зрители увидели 20 спектаклей.Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула значимость проекта, отметив, что «фестиваль, основанный в 2000 году, по праву завоевал статус авторитетной платформы, демонстрирующей творческие достижения театров региона и вносящей существенный вклад в развитие театрального искусства».Компетентное жюри, состоящее из известных театральных критиков и деятелей искусств из Москвы и Санкт-Петербурга, определило 25 победителей в 16 категориях. Дополнительно было учреждено 6 специальных дипломов.Министерство культуры Саратовской области также вручило два специальных приза. За «верное и преданное служение театру» были отмечены народная артистка РФ, ведущий мастер ТЮЗа имени Киселева Светлана Ошерова (Лаврентьева) и художественный руководитель театра драмы для детей и молодежи «Версия» Виктор Сергиенко, внесшие значительный вклад в развитие театрального искусства региона.Главной награды – «Лучший спектакль» – удостоилась постановка «Идиот» театра драмы имени Слонова. В номинации «Лучшая работа режиссера» победу одержал Алексей Логачев за спектакль «Сын» ТЮЗа имени Киселева. Дарья Захарова была признана лучшей в категории «Работа актера в театре кукол» (женская роль) за образ Хвеськи в спектакле «Вий» театра кукол «Теремок». Талант Кирилла Симонова отмечен в номинации «Лучшая работа балетмейстера» за «Медного всадника» театра оперы и балета. Елена Немчанинова стала победителем в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за спектакль «При чем здесь стулья?» областного театра оперетты. В категории «Лучшая мужская роль в драматическом театре» первенствовал Евгений Сафонов (роль Николя, спектакль «Сын» ТЮЗа имени Киселева), а в номинации «Лучшая женская роль в драматическом театре» – Татьяна Родионова (роль королевы Елизаветы, спектакль «Королева» театра драмы имени Слонова).Следующий фестиваль «Золотой Арлекин» запланирован на 2028 год.