Школьники отправили на передовую трогательные подарки для своего учителя

В Саратове коллектив лицея «Солярис» собрал подарки для преподавателя английского языка, который с 2022 года выполняет воинский долг в зоне СВО.Педагоги, ученики и их родители объединились, чтобы поддержать его и всех бойцов 98-го полка.«Мы желаем им, конечно, только победы и скорейшего возвращения - всем ребятам без исключения, из всех полков», - подчеркнули в лицее.Восьмиклассники подготовили открытки и плакаты. На них запечатлены трогательные моменты встреч школьников с преподавателем, который вел также патриотический клуб. Связь с ним не прерывается.Комитет семей воинов Отечества Саратовской области оказал содействие в доставке посылок на передовую.В КСВО отметили, что такая поддержка очень важна для военнослужащих, а для тех, кто в тылу, - это возможность внести свой вклад в общее дело и проявить единство.