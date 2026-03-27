Спектакль «Белый пароход» от саратовской «Театралики» - в числе  лучших детских спектаклей «Театрального Приволжья»  

Лучший детский спектакль:1 место – «Однажды на ярмарке» от Детской театральной студии «Апуш» (Республика Татарстан) – настоящая сказка, рождённая юными артистами!2 место – Спектакль «Белый пароход» от Театра-студии «Театралика» (Саратовская область)3 место – Балет «Цветик-семицветик» от Образцового театра балета «Радуга» (Удмуртская Республика)Лучший молодёжный спектакль:1 место – «Женитьба Бальзаминова» от Народного студенческого театра «Кириллица» (Пензенская область) – классика, ожившая на сцене с новой силой!2 место – Спектакль «Калека с острова И» от Авторского студенческого театра «17-ая Скрипка» (Пермский край)3 место – Спектакль «Барабаны в ночи» от Театрального коллектива «DragLAB» (Самарская область)- От всей души поздравляем «Театралику», педагогов и всех причастных! Вы доказали, что театр – это магия, доступная каждому. Пусть ваш творческий путь будет долгим и ярким! - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Фестиваль «Театральное Приволжье» проходит по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.