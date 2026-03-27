Вывоз мусора: время принимать решение

Вчера в Торгово-промышленной палате Саратовской области состоялось совместное заседание комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ и Общественного совета при правительстве Саратовской области по проблеме вывоза твёрдых коммунальных отходов. В заседании приняли участие представители министерства природных ресурсов и экологии, министерства строительства и ЖКХ области, ГЖИ Саратовской области, комитета по ЖКХ г. Саратова, регоператора АО «Ситиматик», а также более 20 управляющих организаций Саратовской области.Заседание открыл председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области Илья Бутко, который поприветствовал участников мероприятия и подчеркнул важность проведения подобных совместных встреч для того, чтобы выработать надежный механизм сотрудничества по актуальной проблеме. Председатель комитета ТПП по предпринимательству и вопросам ЖКХ Михаил Жуковский отметил важную роль палаты как эффективной переговорной площадки для взаимодействия бизнеса и власти.По его словам, в последнее время увеличилось число запросов от управляющих компаний по проблеме вывоза мусора и взаимодействия с АО «Ситиматик». Регоператор не вывозит своевременно мусор, не соблюдаются нормы очередности вывоза ТКО и КГО, а штрафы за переполненные контейнерные площадки приходят на управляющие организации. Суммы штрафов исчисляются десятками тысяч рублей, что, как следствие, бьет по интересам жителей многоквартирных домов. Однако, как отметил М. Жуковский, несмотря на множество серьезных вопросов и противоречий, работа по устранению нарушений осуществляется в тесном сотрудничестве с муниципалитетами и ГЖИ Саратовской области.Заместитель министра природных ресурсов и экологии области Евгений Карасёв привел цифры, подтверждающие масштаб проблемы. Только за январь поступило 1 300 обращений по поводу вывоза отходов. В текущем году министерством составлено 108 актов о нарушении условий соглашения оператором, – сообщил Евгений Карасёв. – Все акты направлены в надзорные органы. За период январь-февраль прокуратурой возбуждено 7 административных дел в отношении АО «Ситиматик».По словам Е. Карасева, ситуация находится на контроле, проводятся ежедневные мониторинги. Однако рекомендация для управляющих компаний остаётся прежней – добиваться установления и соблюдения графика вывоза мусора, оперативно фиксировать все нарушения и подавать в суд на регионального оператора.«Нас штрафуют, а мы теряем деловую репутацию и финансовую устойчивость», – отметили в свою очередь руководители управляющих организаций ( УК, ТСЖ и ЖСК). – Жители видят грязь и спрашивают с нас, хотя мы не можем заставить оператора вывезти мусор вне графика.Евгений Карасев предложил управляющим организациям занимать более активную позицию в отстаивании интересов граждан, в том числе путем подачи соответствующих заявлений от лица жильцов своих МКД в суд, в случае выявленных и зафиксированных нарушений со стороны АО «Ситиматик».Заместитель руководителя АО «Ситиматик», начальник отдела выездного контроля АО «Ситиматик» Константин Разумов признал наличие сбоев, объяснив их погодными условиями и износом техники:«Ситуация улучшается, техника работает круглые сутки, но не без потерь, – заявил представитель оператора. – В начале апреля ждём поступления новой техники в количестве 15 единиц. Ещё 10 единиц планируется до 1 мая».Он также призвал управляющие компании активнее фиксировать нарушения: «Необходимо своевременно отправлять видеофиксацию нарушений. Мы дали контактный телефон для УК. Если звонок не сработал – составляйте акт в одностороннем порядке».Глава комитета ЖКХ г. Саратова Алексей Сидоров прокомментировал ситуацию в городе Саратове. Он активно поддержал более тесное взаимодействие с управляющими организациями, сообщил, что в планах у города в этом году увеличение количества мест накопления ТКО и числа контейнерных площадок.Председатель Общественного Совета при правительстве Саратовской области по вопросам ЖКХ Максим Марков акцентировал внимание на том, что все озвученные факты нуждаются в серьезном анализе, так как негативные последствия нарушений сказываются на качестве жизни жителей области и бьют по карману собственников.По итогам обсуждения выработан алгоритм действий, который призван устранить озвученную проблему. Стороны отметили важность данного мероприятия и договорились держать ситуацию на контроле, и проводить подобные встречи на регулярной основе.