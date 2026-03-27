Участник программы «Наши герои» назвал главные ценности на передовой

Для участников региональной кадровой программы «Наши герои» продолжается этап стажировок в органах власти. Напомним, старт региональной программы, инициированной Губернатором области Романом Бусаргиным, состоялся в минувшем году.На днях под руководством наставника, министра информации и массовых коммуникаций области Александра Колоколова с работой ведомства ознакомился ветеран специальной военной операции Артем Шаров. Он отметил значимость проводимой в регионе информационной работы по патриотическому воспитанию и героизации подвигов наших воинов.Помимо этого ветеран СВО пообщался с сотрудниками министерства. Артем Шаров поделился с ними воспоминания от командировки в зону проведения специальной военной операции. На линии боевого соприкосновения боец провел несколько месяцев.По словам ветерана СВО, «вспоминая время, проведённое на фронте, забываешь что-то плохое — в голову приходят только хорошие моменты: как делили тушёнку с парнями и разговаривали о житейском — весело и увлечённо, порой забывая, где находимся».Как отметил Артем Шаров, для военнослужащих дороги простые житейские радости. «Часто именно светлые воспоминания, такие как дружба и поддержка товарищей, становятся основой для переосмысления жизненных приоритетов. Опыт, полученный на СВО, помог по-другому взглянуть на то, что окружает нас в обычной жизни. Осталось единственно важное — семья. Это вполне естественно, что в сложных ситуациях люди начинают ценить простые радости и единство с близкими», - считает участник программы «Наши герои».