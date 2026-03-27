Условия и качество жизни на селе играют особую роль в решении задачи повышения рождаемости
26 марта 2026 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
Основной темой заседания стала реализация государственной демографической политики на сельских территориях в регионах округа. Как сообщил на заседании Игорь Комаров, Приволжский федеральный округ является лидером по численности сельского населения в России. На территориях сельских поселений проживает 7,8 млн человек, или 21,5% от общего числа сельских жителей страны.
«Сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия граждан и поддержка семьи определены Президентом России Владимиром Путиным в числе национальных целей развития России до 2036 года. Демографический потенциал напрямую связан с комплексным развитием сельских территорий. Ключевым инструментом в этой работе остаётся государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанная до 2030 года», – отметил Игорь Комаров.
«Характеристики демографии и экономики округа показывают, что от того, кто и как будет жить на селе, в буквальном смысле зависит дальнейшее развитие страны, укрепление ее суверенитета и продовольственная безопасность», – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО.
По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в саратовских селах проживает свыше 540 тысяч человек, и формирование для них комфортных условий - одно из ключевых направлений в работе региональной власти.
Во всех районах области ведется развитие системы здравоохранения. За 4 года дополнительно построили 77 фельдшерско-акушерских пунктов, ремонтируются здания районных больниц, в рамках региональной программы благоустраивается территория учреждений. В перспективе ближайших 5 лет планируется капитальный ремонт как минимум 67 объектов.
В женских консультациях появились службы поддержки молодых родителей. Специалистов посетили более 4,2 тысячи семей. Для беременных женщин, обучающихся на очной форме, предусмотрены дополнительные выплаты в 100 тысяч рублей.
На уровне региона принят ряд решений для оказания дополнительной поддержки семей. Приобретенное для Клинического перинатального центра дополнительное оборудование позволило ликвидировать очередь на ЭКО. В 2025 году в Саратовской области по ОМС процедуру прошли более 1,5 тысячи семей. Необходимые для проведения ЭКО анализы сдаются бесплатно. С этого года ввели выплаты при рождении двойни и тройни по 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Молодые мамы, до 26 лет родившие второго ребенка, получают вне зависимости от уровня дохода 8 тысяч рублей ежемесячно.