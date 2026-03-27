Условия и качество жизни на селе играют особую роль в решении задачи повышения рождаемости  

просмотров: 119

26 марта 2026 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.Основной темой заседания стала реализация государственной демографической политики на сельских территориях в регионах округа. Как сообщил на заседании Игорь Комаров, Приволжский федеральный округ является лидером по численности сельского населения в России. На территориях сельских поселений проживает 7,8 млн человек, или 21,5% от общего числа сельских жителей страны.«Сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия граждан и поддержка семьи определены Президентом России Владимиром Путиным в числе национальных целей развития России до 2036 года. Демографический потенциал напрямую связан с комплексным развитием сельских территорий. Ключевым инструментом в этой работе остаётся государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанная до 2030 года», – отметил Игорь Комаров.«Характеристики демографии и экономики округа показывают, что от того, кто и как будет жить на селе, в буквальном смысле зависит дальнейшее развитие страны, укрепление ее суверенитета и продовольственная безопасность», – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО.По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в саратовских селах проживает свыше 540 тысяч человек, и формирование для них комфортных условий - одно из ключевых направлений в работе региональной власти.Во всех районах области ведется развитие системы здравоохранения. За 4 года дополнительно построили 77 фельдшерско-акушерских пунктов, ремонтируются здания районных больниц, в рамках региональной программы благоустраивается территория учреждений. В перспективе ближайших 5 лет планируется капитальный ремонт как минимум 67 объектов.В женских консультациях появились службы поддержки молодых родителей. Специалистов посетили более 4,2 тысячи семей. Для беременных женщин, обучающихся на очной форме, предусмотрены дополнительные выплаты в 100 тысяч рублей.На уровне региона принят ряд решений для оказания дополнительной поддержки семей. Приобретенное для Клинического перинатального центра дополнительное оборудование позволило ликвидировать очередь на ЭКО. В 2025 году в Саратовской области по ОМС процедуру прошли более 1,5 тысячи семей. Необходимые для проведения ЭКО анализы сдаются бесплатно. С этого года ввели выплаты при рождении двойни и тройни по 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Молодые мамы, до 26 лет родившие второго ребенка, получают вне зависимости от уровня дохода 8 тысяч рублей ежемесячно.