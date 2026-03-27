13:30 | 27 марта
Объявлен аукцион на строительство объектов энергетического хозяйства Столыпинского парка
13:00 | 27 марта
Руководитель инспекции труда провел лекцию для педагогов Саратовской области в рамках проекта Общества «Знание
11:30 | 27 марта
В Базарном Карабулаке прошел фестиваль для семей участников СВО
10:28 | 27 марта
В Энгельсском районе в этом году реализуют четыре инициативных проекта
17:00 | 26 марта
Министр объяснил актуализацию тарифов на транспорте
16:30 | 26 марта
Частный капитал помогает сохранять историческое наследие Саратовской области
15:47 | 26 марта
В Фонде «Защитники Отечества» помогают в поиске военнослужащих
15:30 | 26 марта
К Году единства народов России открылась выставка национальных костюмов
13:30 | 26 марта
Депутаты приняли поправки в бюджет
12:30 | 26 марта
В регионе запускают использование Цифрового ID в общественном транспорте
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Руководитель инспекции труда провел лекцию для педагогов Саратовской области в рамках проекта Общества «Знание

Руководитель инспекции труда провел лекцию для педагогов Саратовской области в рамках проекта Общества «Знание

В рамках Единого дня просвещения состоялась лекция для представителей сферы образования руководителя Государственной инспекции труда Саратовской области Алексея Санникова.
 
Встреча, организованная Российским обществом «Знание», была посвящена типовым нарушениям трудового законодательства. Алексей Санников разъяснил порядок защиты трудовых прав, процедуру рассмотрения жалоб и наиболее частые ошибки работодателей. Основной задачей лектор назвал не поиск нарушений, а их предотвращение и создание комфорных условий для добросовестного исполнения трудовых обязанностей.
 
Он подробно остановился на процедуре обращения граждан в трудовую инспекцию и пояснил, что каждый работник может направить жалобу через МФЦ, по почте или с помощью цифровой платформы, при этом заявления от третьих лиц, например родственников, не принимаются. Лектор отметил, что инспекция сначала связывается с работодателем с просьбой дать пояснения, и в большинстве случаев организации идут навстречу, добровольно устраняя нарушения без штрафов.
 
«Если вы идёте на сотрудничество с нами, мы просим работодателя добровольно, без каких-либо штрафов и последствий для организации устранить эти нарушения. Для нас самое главное — трудовые права гражданина восстановлены», — подчеркнул спикер.
 
Среди типичных нарушений лектор выделил невыдачу расчётных листков, несвоевременную выплату зарплаты, а также привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности с нарушением установленной процедуры. Он напомнил, что за каждый день задержки заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию в соответствии со статьёй 236 Трудового кодекса. При этом лектор призвал работников не бояться обращаться за защитой своих прав.
 
В завершение встречи лектор Общества «Знание» рассказал о возможности получения анонимной консультации по горячей линии инспекции, где гражданин может сообщить о своей ситуации, не называя личных данных. Также он подчеркнул, что при желании работника его персональные данные могут не разглашаться работодателю в ходе проверки. Алексей Санников выразил готовность предоставить дополнительные материалы по запросам слушателей, в том числе по вопросам трудовой дисциплины, и пригласил всех желающих на личные встречи в районах области.
 
По информации Российского общества «Знание»