Руководитель инспекции труда провел лекцию для педагогов Саратовской области в рамках проекта Общества «Знание

В рамках Единого дня просвещения состоялась лекция для представителей сферы образования руководителя Государственной инспекции труда Саратовской области Алексея Санникова.Встреча, организованная Российским обществом «Знание», была посвящена типовым нарушениям трудового законодательства. Алексей Санников разъяснил порядок защиты трудовых прав, процедуру рассмотрения жалоб и наиболее частые ошибки работодателей. Основной задачей лектор назвал не поиск нарушений, а их предотвращение и создание комфорных условий для добросовестного исполнения трудовых обязанностей.Он подробно остановился на процедуре обращения граждан в трудовую инспекцию и пояснил, что каждый работник может направить жалобу через МФЦ, по почте или с помощью цифровой платформы, при этом заявления от третьих лиц, например родственников, не принимаются. Лектор отметил, что инспекция сначала связывается с работодателем с просьбой дать пояснения, и в большинстве случаев организации идут навстречу, добровольно устраняя нарушения без штрафов.«Если вы идёте на сотрудничество с нами, мы просим работодателя добровольно, без каких-либо штрафов и последствий для организации устранить эти нарушения. Для нас самое главное — трудовые права гражданина восстановлены», — подчеркнул спикер.Среди типичных нарушений лектор выделил невыдачу расчётных листков, несвоевременную выплату зарплаты, а также привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности с нарушением установленной процедуры. Он напомнил, что за каждый день задержки заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию в соответствии со статьёй 236 Трудового кодекса. При этом лектор призвал работников не бояться обращаться за защитой своих прав.В завершение встречи лектор Общества «Знание» рассказал о возможности получения анонимной консультации по горячей линии инспекции, где гражданин может сообщить о своей ситуации, не называя личных данных. Также он подчеркнул, что при желании работника его персональные данные могут не разглашаться работодателю в ходе проверки. Алексей Санников выразил готовность предоставить дополнительные материалы по запросам слушателей, в том числе по вопросам трудовой дисциплины, и пригласил всех желающих на личные встречи в районах области.По информации Российского общества «Знание»