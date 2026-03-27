В Базарном Карабулаке прошел фестиваль для семей участников СВО

Комитет семей воинов Отечества Саратовской области провел фестиваль «Феникс СВОи КРЫЛЬЯ» в Базарном Карабулаке. Мероприятие объединило матерей и супруг участников специальной военной операции, а также зрителей.Фестиваль стал не просто концертом, а важным шагом в реализации проекта КСВО по социально-психологической адаптации членов семей военнослужащих. Организаторы постарались создать условия, где через творчество можно найти опору и единомышленников.Зрители увидели хореографическую композицию на легендарную песню «С чего начинается Родина», патриотическое дефиле «Родина Мать», а также яркие вокальные и инструментальные номера. Особую атмосферу единения создала минута молчания в память о павших воинах, которая сопровождалась портретами героев на экране.«Наша задача — максимально охватить семьи военнослужащих в районах области. Каждая женщина, чей муж или сын сейчас в зоне СВО, должна знать, что она не одна. Творчество становится теми самыми «крыльями», которые помогают этим женщинам обрести внутреннюю опору», — отметила руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» Елена Гамидова.Проект «Феникс СВОи КРЫЛЬЯ», который реализуется при грантовой поддержке Правительства области, продолжится. Подобные фестивали запланированы еще в двух районах области.