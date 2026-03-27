В Энгельсском районе в этом году реализуют четыре инициативных проекта

В рамках программы поддержки местных инициатив в 2026 году от Энгельсского района отбор прошли четыре проекта общей стоимостью 16,7 млн рублей. Так, в Энгельсе в этом году отремонтируют внутренние помещения в здании «Дома культуры «Ударник». Здесь заменят покрытие сцены, приведут в порядок закулисную часть, лестничный пролет и два больших помещения, включая проведение ремонта системы отопления, электропроводки, полов, стен и потолка. Кроме того, местные жители планируют принять активное участие в работах – очистят прилегающую территорию, посадят цветы.О планах реализации инициативного проекта представители учреждения рассказали кураторам программы - заместителю министра финансов области Игорю Меркулову и первому заместителю министра внутренней региональной и муниципальной политики региона Денису Попонову. Они пообщались с местными жителями и представителями местной администрации.Как пояснил заместитель министра финансов области, общая стоимость проекта 3,4 млн рублей. Субсидия из региональной казны - 1,5 млн рублей. Еще 1,7 млн рублей добавит местный бюджет. Часть средств внесли граждане.«Программа поддержки местных инициатив реализуется в регионе десятый год. Ее курирует лично губернатор области Роман Викторович Бусаргин. За прошедший период с 2017 года реализовано более 1000 проектов, выдвинутых жителями области. Общая стоимость проектов - почти 1,5 млрд рублей. Две трети этой суммы обеспечено средствами областного бюджета. На территории Энгельсского района завершено уже порядка 30 проектов. Их общая стоимость около 70 млн рублей», – рассказал Игорь Меркулов.В 2025 году в Энгельсском районе реализовали пять проектов. Представители областного Правительства посетили культурное учреждение и парк в Энгельсском районе. В селе Квасниковка города Энгельс жители привели в порядок здание Дворца культуры «Восход». Отремонтировали фасад, входную группу, заменили отмостки, установили подсветку. Общая стоимость проекта 2,8 млн рублей, из которых субсидия областного бюджета - 2,3 млн рублей.В Терновском муниципальном образовании Энгельсского района в селе Красноармейское обустроили парк: обустроили площадку для мини- футбола, установили уличное освещение. Общая стоимость проекта 3,9 млн рублей, в том числе из областного бюджета было выделено 1,5 млн рублей. Еще 1,9 млн добавил местный бюджет, а часть средств внесли местные жители.«Участие местных жителей в реализации Программы поддержки местных инициатив — важный фактор развития культуры их участия в местном самоуправлении и вклад в совершенствование инфраструктуры муниципальных образований: жители как никто другой знают актуальные проблемы своих территорий и могут предложить варианты их решения. Ежегодно более 65% проектов посвящены решению вопросов водоснабжения и благоустройства.Со временем интерес жителей к программе неизменно растет. Ежегодно более 80 тыс. человек принимают участие в обсуждении проектов и их выборе для участия в областном конкурсе.Программа доказала свою эффективность: она не только помогает решать насущные проблемы, но и воспитывает в жителях чувство ответственности за свой населённый пункт» - отметил Денис Попонов.Всего в регионе на областной конкурс инициативных проектов в этом году было подано 262 заявки. Для реализации конкурсной комиссией отобраны 147 на общую сумму 256 млн рублей, в том числе за счет средств из областного бюджета будет обеспечено 170 млн рублей.