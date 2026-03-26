Министр объяснил актуализацию тарифов на транспорте

«Актуализация тарифов объективно назрела. Она имеет исключительную важность для будущего транспортных предприятий и дальнейшего повышения качества общественного транспорта. Транспортный комплекс должен обеспечивать свое устойчивое функционирование и не быть оторванным от реальности. Оказание качественных услуг по перевозке жителям без этого в принципе невозможно», – сказал министр транспорта Николай Сергеев.– Говоря о развитии транспорта, необходимо понимать, что оно заключается не только во вложении дополнительных средств. Обновленный транспортный комплекс необходимо поддерживать на системной основе, обеспечивать его устойчивую и бесперебойную работу. Игнорировать это направление просто нельзя. В истории Саратова достаточно примеров, когда подобный подход приводил к упадку предприятий. Яркий пример – горэлектротранс, который смог преодолеть глубочайший кризис только в последние несколько лет, в основном благодаря федеральной поддержке, оказываемой региону. Если объяснять совсем просто, то новый подвижной состав, например, будь то троллейбусы, автобусы или трамваи, нужно не просто эксплуатировать, его нужно содержать, проводить плановые и внеплановые ремонтные работы, обновлять отдельные элементы. Это необходимо, чтобы он прослужил дольше, а его качество осталось на должном комфортном для горожан уровне. Все это требует грамотной, актуальной и оправданной финансовой модели, которая соответствует современным реалиям.Сергеев подчеркнул, это не кратное увеличение стоимости проезда. – Об этом даже не шло речи. Задача была найти баланс между социальной составляющей и возможностью профильного предприятия сохранять высокую планку в условиях масштабного обновления. И обязательным условием было сохранение всех льготных проездных и возможностей для граждан сэкономить при покупке комплексных предложений, как это было всегда.