Частный капитал помогает сохранять историческое наследие Саратовской области

В регионе ведется активная работа по сохранению объектов культурного наследия. Среди ключевых направлений — выдача разрешительной документации для проведения реставрационных работ, системный контроль за соблюдением законодательства собственниками, а также вовлечение памятников в хозяйственный оборот при содействии инвесторов.Ежегодно в регионе увеличивается количество объектов культурного наследия, в отношении которых ведется ремонтно-реставрационная деятельность. В связи с этим только в минувшем году для организации таких работ правообладателями и лицензированными организациями было запрошено 153 задания и разрешения, которые выданы комитетом культурного наследия. В том числе 69 % документов касались объектов, расположенных в Саратове. В течение года приняты работы по сохранению на 44 памятниках.Более 80 % этих работ производилось в областном центре. Приемка всегда проходит с участием собственников, представителей авторского, научного и технического надзора, что позволяет гарантировать высокий уровень восстановления памятников. Отметим, что в настоящее время действует 72 задания и разрешения на производство работ со сроками до 2027 года, выданные в минувшем году. По части объектов специализированными организациями ведется подготовка отчетной документации для проведения дальнейшей приемки.Привлечение недобросовестных владельцев к ответственности и защита памятников от незаконных вмешательств также является приоритетной задачей. В прошлом году комитетом культурного наследия проведено 118 контрольных и надзорных мероприятий, из них 48 — совместно с другими надзорными органами. Эффективной оказалась и исковая работа: в суды направлено 48 исковых заявлений, основная часть которых — о понуждении собственников исполнить охранные обязательства. Помимо этого, в рамках профилактических мер объявлено 243 предостережения.Активно ведется работа и по привлечению частных инвестиций в исторические здания. Для инвесторов сформирован пул из 24 объектов культурного наследия (21 объект на территории Саратова). Для семи из них инвесторы уже найдены. Один из таких памятников — «Доходный дом купца А.П. Медведева», который находится в Саратове на улице Московской, 125. Здесь уже проведены консервационные мероприятия, а инвестор организовал подготовку проекта по сохранению, который сейчас выполняют специалисты. По трем памятникам из пула сейчас объявлены аукционы, они относятся к ансамблю «Комплекс мучных складов Торгового Дома «Кондратий Рейнеке и сыновья», расположенному в Саратове на улице Горького, 2.