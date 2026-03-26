В Фонде «Защитники Отечества» помогают в поиске военнослужащих

Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с профильными ведомствами оказывает всестороннюю поддержку родственникам военнослужащих, пропавших без вести в ходе специальной военной операции.Обратиться в филиалы фонда могут не только те семьи, уже получившие официальное уведомление из воинской части или военкомата о признании бойца пропавшим без вести. Помощь доступна и в случае, если связь с военнослужащим отсутствует более месяца.Специалисты фонда помогают установить официальный статус защитника, содействуют в сборе материалов для генетической экспертизы, контролируют ход розыска по геномной регистрации. Также они оказывают содействие в заполнении розыскной карты и ее направлении в уполномоченные структуры. Кроме того, родственники могут рассчитывать на психологическую и юридическую поддержку в этот непростой период.В Фонде также можно ознакомиться с памяткой по поиску военнослужащего, подготовленной Министерством обороны.