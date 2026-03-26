К Году единства народов России открылась выставка национальных костюмов

К Году единства народов России открылась выставка национальных костюмов

 
В музее истории г. Балаково, филиале Саратовского областного музея краеведения, открылась выставка «Национальные костюмы России. Фотопроект Костаса Асимиса».
 
На снимках известного греческого фотохудожника – люди в традиционных народных костюмах. Кадры сделаны в Череповце, Вологде, Брянске, Ростове-на-Дону, Балакове и других городах России. В съемках участвовали сотрудники краеведческих музеев, дети сотрудников компании «Апатит», жители регионов.
 
Фотографии дополнены материалами выставки «Народы Поволжья. Сохраняя традиции», созданной на основе фондовых коллекций Саратовского областного музея краеведения. В ее состав входят реплики национальных костюмов народов, проживавших и ныне проживающих на территории Саратовской и других областей Поволжья.
 
Экспонируются и подлинные предметы из фондов музея истории города Балаково: традиционные женские костюмы «парочки», национальный домотканый костюм мордовской женщины и душегрея с золотным шитьем, предоставленная для выставки балаковским Домом-музеем В.И. Чапаева. Кроме того, представлены предметы быта: крынки, плетеные корзины, самовары, обитый железом сундук и др.
 