17:00 | 26 марта
Министр объяснил актуализацию тарифов на транспорте
16:30 | 26 марта
Частный капитал помогает сохранять историческое наследие Саратовской области
15:47 | 26 марта
В Фонде «Защитники Отечества» помогают в поиске военнослужащих
15:30 | 26 марта
К Году единства народов России открылась выставка национальных костюмов
13:30 | 26 марта
Депутаты приняли поправки в бюджет
12:30 | 26 марта
В регионе запускают использование Цифрового ID в общественном транспорте
11:00 | 26 марта
Управление по делам ЗАГС вошло в «Клуб бережливых органов ЗАГС»
10:00 | 26 марта
Саратовские врачи-эндокринологи прошли обучение в НМИЦ эндокринологии им И. И. Дедова
09:00 | 26 марта
В Саратове пройдет книжная ярмарка
17:00 | 25 марта
27 марта в прямом эфире болеем за наших — «Театралику» и «Анфас»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Депутаты приняли поправки в бюджет

На заседании областной Думы рассмотрели проект поправок в закон об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который ранее обсудили на профильном комитете.

 
 
Доходы на 2026 год увеличатся в целом на 1,8 млрд рублей. Основная сумма выделена региону благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Средства направят на строительство двух школ в Саратове, предоставление выплат детям-сиротам на приобретение жилья. Также заложено 900 млн рублей на дотацию городу Саратову для выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в целях комплексного развития территории областного центра.
 
В рамках решений губернатора области Романа Бусаргина на обеспечение пассажирских перевозок по брутто-контрактам бюджету Саратова предусматривается 232,7 млн рублей. Городу будет возмещено 30 процентов расходов по заключенным контрактам.
 
Также по поручению губернатора области увеличиваются ассигнования на мероприятия по лесовосстановлению – на 5 млн рублей. На территории области в этом году будет высажено еще 4 тыс. гектаров новых лесов. Февральскими поправками на эти цели были выделено 20 млн рублей.
 
Продолжится финансирование в рамках дополнительной поддержки муниципальных дорожных фондов. Предыдущими поправками было предусмотрено 80 млн рублей на ремонт дорог в четырех районах, текущими на эти цели выделяется 100 млн рублей Балаковскому району. В прошлом году такая помощь оказана 11 муниципалитетам на общую сумму 915,6 млн рублей.
 
«В целом расходы областного бюджета увеличиваются на 7,6 миллиарда рублей, в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам – 1,6 миллиарда. С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2026 год по доходам  составят  191,3 миллиарда, по расходам –  218,5 миллиарда рублей», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.
 