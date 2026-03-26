Депутаты приняли поправки в бюджет

Доходы на 2026 год увеличатся в целом на 1,8 млрд рублей. Основная сумма выделена региону благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Средства направят на строительство двух школ в Саратове, предоставление выплат детям-сиротам на приобретение жилья. Также заложено 900 млн рублей на дотацию городу Саратову для выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в целях комплексного развития территории областного центра.В рамках решений губернатора области Романа Бусаргина на обеспечение пассажирских перевозок по брутто-контрактам бюджету Саратова предусматривается 232,7 млн рублей. Городу будет возмещено 30 процентов расходов по заключенным контрактам.Также по поручению губернатора области увеличиваются ассигнования на мероприятия по лесовосстановлению – на 5 млн рублей. На территории области в этом году будет высажено еще 4 тыс. гектаров новых лесов. Февральскими поправками на эти цели были выделено 20 млн рублей.Продолжится финансирование в рамках дополнительной поддержки муниципальных дорожных фондов. Предыдущими поправками было предусмотрено 80 млн рублей на ремонт дорог в четырех районах, текущими на эти цели выделяется 100 млн рублей Балаковскому району. В прошлом году такая помощь оказана 11 муниципалитетам на общую сумму 915,6 млн рублей.«В целом расходы областного бюджета увеличиваются на 7,6 миллиарда рублей, в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам – 1,6 миллиарда. С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2026 год по доходам составят 191,3 миллиарда, по расходам – 218,5 миллиарда рублей», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.