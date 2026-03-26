26 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Управление по делам ЗАГС вошло в «Клуб бережливых органов ЗАГС»

Начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева приняла участие в заседании сообщества «Клуб бережливых органов ЗАГС», которое состоялось 24 марта 2026 года в Нижнем Новгороде. Мероприятие прошло на тему «Бережливый ЗАГС: лучшее и новое».
 
В рамках заседания участники обсудили внедрение бережливых технологий в деятельность органов ЗАГС, обменялись опытом и наметили направления для дальнейшего развития.
 
Саратовское управление вступило в «Клуб бережливых органов ЗАГС», который объединяет 23 участника из разных регионов страны. В подтверждение этого руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова вручила Юлии Пономаревой сертификат участника сообщества.
 
«Участие в таком профессиональном объединении — это возможность перенимать лучшие практики, повышать качество услуг и внедрять современные подходы в работу. Уверена, что обмен опытом с коллегами из других регионов поможет сделать наши сервисы ещё более удобными для жителей», — отметила Юлия Пономарева.
 