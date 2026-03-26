В Саратове пройдет книжная ярмарка
С 27 по 29 марта в центральной галерее ТРЦ «Триумф Молл» пройдет Гаражка издательства МИФ.
Саратов ждут книжные выходные: в течении трёх дней в городе пройдет книжная ярмарка.
Саратовских читателей ждут сотни новинок и бестселлеров —книги по культуре и искусству,
психологии, бизнесу, пополнения в полюбившихся читателям сериях «Мифы от и до» и
«Вечные истории», уютные романы и детективы, комиксы, литература для детей всех
возрастов и потрясающие подарочные издания.
