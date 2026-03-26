27 марта в прямом эфире болеем за наших — «Театралику» и «Анфас»
27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске станут известны имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В финале участвуют 28 детских и молодежных спектаклей из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Саратовскую область на окружном этапе представляют театр-студия «Театралика» со спектаклем «Белый пароход» в категории «Детские театральные коллективы » и театральная студия «Анфас» со спектаклем «Горе от ума» в категории «Молодежные театральные коллективы».
Все желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию Фестиваля в прямом эфире на сайте и на странице официальной группы Вконтакте 27 марта с 13.00 (мск).
Напомним, проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
