27 марта в прямом эфире болеем за наших — «Театралику» и «Анфас»

Саратовскую область на окружном этапе представляют театр-студия «Театралика» со спектаклем «Белый пароход» в категории «Детские театральные коллективы » и театральная студия «Анфас» со спектаклем «Горе от ума» в категории «Молодежные театральные коллективы».Все желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию Фестиваля в прямом эфире на сайте и на странице официальной группы Вконтакте 27 марта с 13.00 (мск).Напомним, проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.