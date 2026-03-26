Поправки в бюджет: средства направят на реализацию социально значимых проектов

Так, в целях завершения в 2026 году строительства двух школ в микрорайонах Молодежный и 8-й Солнечный-2 в Саратове направляется 1,4 млрд рублей.За счет привлеченных при поддержке спикера Государственной Думы источников в общей сумме 615,4 млн рублей замещаются ранее предусмотренные за счет средств областного бюджета расходы на строительство пристроек к школам № 52, 63 и 100.Также запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,3 млрд рублей.Городу Саратову на реализацию мероприятий по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для комплексного развития территории заложено 900 млн рублей с последующим замещением. Сумму удалось увеличить при содействии Вячеслава Володина.По инициативе губернатора Романа Бусаргина направляются денежные средства на организацию пассажирских перевозок на территории г. Саратова в рамках брутто-контрактов – 232,7 млн рублей, обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы и реализацию иных мероприятий – 130,5 млн рублей.Резервный фонд Правительства области увеличивается на 3,7 млрд рублей.Министерство финансов области