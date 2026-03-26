17:00 | 25 марта
27 марта в прямом эфире болеем за наших — «Театралику» и «Анфас»
16:30 | 25 марта
Поправки в бюджет: средства направят на реализацию социально значимых проектов
15:00 | 25 марта
Главный механик, монтажник, тракторист-машинист: востребованные профессии у саратовских работодателей
14:30 | 25 марта
Прошли рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя
13:00 | 25 марта
Доска почета работников культуры Саратовской области пополнилась новыми именами
12:30 | 25 марта
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» 2026
11:30 | 25 марта
К весенней посевной аграрии региона приобрели 73% от необходимого объема минеральных удобрений
10:30 | 25 марта
В Саратовскую область потянулись гуси
09:00 | 25 марта
23 человека сдали экзамен по русскому языку досрочно
17:38 | 24 марта
Стоимость проезда на электротранспорте Саратова повысится на 3 рубля
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Поправки в бюджет: средства направят на реализацию социально значимых проектов

На заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и собственности представлен проект изменений в областной бюджет. В доходах областного бюджета на 2026 год учтено увеличение целевых поступлений на 1 млрд 781,3 млн рублей.
 

 

Так, в целях завершения в 2026 году строительства двух школ в микрорайонах Молодежный и 8-й Солнечный-2 в Саратове направляется 1,4 млрд рублей.
 
За счет привлеченных при поддержке спикера Государственной Думы источников в общей сумме 615,4 млн рублей замещаются ранее предусмотренные за счет средств областного бюджета расходы на строительство пристроек к школам № 52, 63 и 100.
 
Также запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,3 млрд рублей.
 
Городу Саратову на реализацию мероприятий по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для комплексного развития территории заложено 900 млн рублей с последующим замещением. Сумму удалось увеличить при содействии Вячеслава Володина.
 
По инициативе губернатора Романа Бусаргина направляются денежные средства на организацию пассажирских перевозок на территории г. Саратова в рамках брутто-контрактов – 232,7 млн рублей, обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы и реализацию иных мероприятий – 130,5 млн рублей.
 
Резервный фонд Правительства области увеличивается на 3,7 млрд рублей.
 
Министерство финансов области