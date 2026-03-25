Главный механик, монтажник, тракторист-машинист: востребованные профессии у саратовских работодателей

На сегодняшний день имеются сведения о 18,3 тысячи вакансий саратовских работодателей, из которых 65% приходится на рабочие профессии и 32% на вакансии в сфере обрабатывающего производства.В числе наиболее востребованных рабочих профессий – главный механик на производство. Максимальное зарплатное предложение в Саратове – 180 тысяч рублей. Монтажник технологических трубопроводов в Балаково может заработать от 110 до 170 тысяч рублей. Ведущему инженеру-механику по ремонту оборудования в Вольске предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей. Замыкает список вакансия начальника отдела комплектации и кооперации с зарплатой в Саратове от 100 до 150 тысяч рублей.Не менее ценятся и специалисты в сфере сельского хозяйства региона. В Балаковском районе работодатели ищут трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и предлагают зарплату от 130 до 170 тысяч рублей. В Ершовском районе уровень заработной платы по данной вакансии составляет до 150 тысяч рублей. В Красноармейском районе для соискателей этой же сферы максимальное зарплатное предложение достигает 100 тысяч рублей.«В сельскохозяйственной отрасли традиционно увеличивается потребность в специалистах с началом сезонных полевых работ. Работодатели уже формируют кадровый резерв и предлагают соискателям достойную заработную плату. По вопросам трудоустройства жители региона могут обратиться в территориальные кадровые центры», – отметили в Кадровом центре Саратовской области.Все вопросы, касающиеся бесплатного профессионального обучения, подбора персонала или поиска работы можно также задать по единому бесплатному номеру Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.Кадровый центр Саратовской области