Прошли рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя

В Саратове и Советском районе сотрудники министерства экономического развития области проверили соблюдение правил розничной продажи алкоголя. Мероприятия прошли совместно с сотрудниками полиции.

 
Поводом для проверок стали жалобы жителей на возможные нарушения в точках продажи спиртного, а также на шум и нарушение порядка возле таких заведений.
 
19 марта рейд прошел в Саратове. В магазине «Пивной стандарт» на улице Чернышевского, 6 выявлено нарушение: пиво в розлив продавали в помещении, пристроенном к многоквартирному дому. Полиция возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
 
Там же, в Саратове, в магазине «Продукты» на 2-м Кавказском тупике, 4 обнаружили крепкий алкоголь (водку) без документов, подтверждающих легальность производства. Этот товар был изъят из незаконного оборота. По этому факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.
 
23 марта проверка прошла в рабочем поселке Степное Советского района. В торговой точке «Пивной стандарт» на улице Октябрьской, 19 также зафиксировали продажу разливного пива в многоквартирном доме. В отношении нарушителей возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
 
Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений продолжается. Оперативно отрабатываются обращения граждан, поступающие, в том числе, через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент».
 