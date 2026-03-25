Доска почета работников культуры Саратовской области пополнилась новыми именами

просмотров: 105

Накануне профессионального праздника – Дня работника культуры – на площадке перед главным входом в Саратовский академический театр драмы им. И.А.Слонова состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета работников культуры Саратовской области.По доброй традиции в «Почетной галерее» появились 15 новых имен – лучших представителей культурной сферы региона, чей добросовестный труд и вклад отмечены приказом министерства культуры Саратовской области. Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что это не просто традиция Дня работника культуры — это знак уважения к тем, кто посвятил жизнь служению искусству и наша общая гордость.«Культура сильна людьми: артистами, музыкантами, режиссёрами, хореографами, художниками, педагогами. А в Саратовской области это династии творцов — семьи, где профессия передаётся как священный завет. За девять лет 135 коллег и коллективов из каждого уголка региона вписали свои имена в золотую летопись. Они выбрали путь служения культуре навсегда и доказали: талант и труд — ключи к вершинам мастерства! Это мастера и герои культуры!» - подчеркнула Наталия Щелканова.Почетные награды вручены:- Народному коллективу ансамбля народного танца «Улыбка» им. Л.В. Курочкиной Дворца культуры г. Балаково;- Народному коллективу ансамбля песни и танца «Вишенка» районного Дворца культуры Красноармейского района;- Народному хореографическому коллективу «Арт-Узень» Централизованной клубной системы Новоузенского района;- Народному коллективу ансамбля русской песни «Горница» культурно-досугового центра Пугачевского района;- Народному коллективу ансамбля песни и танца «Подсолнухи» клуба «Солнечный» г. Саратова;- Светлане Гаврюшиной – директору Центра народного творчества «Дружба» Энгельсского района;- Дарье Дмитриенко – директору Хвалынского краеведческого музея;- Валерию Жучкову – главному библиотекарю Областной универсальной научной библиотеки;- Ольге Захаровой – режиссеру Дворца культуры «Корунд» г. Шиханы;- Марии Зеленцовой – заведующей сектором театрального творчества Саратовского областного центра народного творчества им. Л.А. Руслановой;- Олегу Любцову – ведущему методисту Межпоселенческого культурно-досугового объединения Дергачевского района;- Надежде Николаевой – преподавателю Саратовского областного колледжа искусств;- Наталии Рогулиной – преподавателю Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова;- Людмиле Соловьевой – режиссеру-постановщику Цирка «Арт-Алле» им. С.И. Соловьева, заслуженному работнику культуры РФ;- Каламкас Юсифовой – директору Межпоселенческой централизованной клубной системы Марксовского района;Министерство культуры области