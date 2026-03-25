Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» 2026

Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Мастер года». В этом году в отборочном этапе приняли участие более 140 педагогов учреждений среднего профессионального образования региона. Честь своих колледжей и техникумов в конкурсных испытаниях будут отстаивать 39 преподавателей и мастеров производственного обучения.«Конкурс стал открытой площадкой, где лучшие образовательные практики системы среднего профессионального образования получают заслуженное признание. Наша область традиционно является активным участником Всероссийского состязания, и в этом году победитель регионального этапа в шестой раз поборется за звание лучшего в финале. Бесспорно, для каждого участника это значимый шаг в карьере и профессиональном становлении»,- отметила заместитель министра образования Людмила Григорьева.Всем участникам будут предложены задания, равные по количеству, сложности и по возможности проявить себя. Традиционно конкурс проводится в двух конкурсных испытаниях: «Я – мастер» и «Мастер-класс», где педагоги представят свою визитную карточку, расскажут и покажут на практике личный опыт подготовки студентов, основанный на передовых технологиях и практической подготовке, а также методики воспитательной работы и полученные результаты в образовательном процессе.Абсолютный победитель регионального этапа представит нашу область в финале конкурса, который пройдет с 28 сентября по 2 октября в городе Новый Уренгой.Напомним, по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина было введено денежное поощрение для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года: за 1 место - 250 тыс. рублей; 2 место - 150 тыс. рублей; 3 место – 100 тыс. рублей.