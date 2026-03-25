К весенней посевной аграрии региона приобрели 73% от необходимого объема минеральных удобрений
Для обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений на период весенней посевной кампании, введены ограничения на экспорт отдельных видов удобрений, которые будут действовать по 21 апреля т.г, сообщили сегодня в Минсельхозе России .
Как отмечают в федеральном ведомстве, «в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ и обеспечить их бесперебойное проведение».
Напомним, обеспеченность минеральными удобрениями аграриев левобережных районов области стала одной из тем выездного заседания оперштаба регионального минсельхоза в минувшую пятницу. Заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев сообщил, для проведения сезонных полевых работ аграриям необходимо приобрести не менее 230 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе для проведения весеннего сева – 170 тыс. тонн.
«Учитывая, что область находится в начале полевого сезона, отстающим районам вопрос минеральных удобрений необходимо поставить на контроль», - обратил внимание замминистра, подчеркнув, что план подкормки озимых культур доведен до районов области.
В минсельхозе области уточнили, что, согласно оперативным данным, к сегодняшнему дню для проведения весенних полевых работ аграриями закуплено 124,7 тыс. тонн удобрений или 73% от необходимого объема, из которых аммиачной селитры – 62,7 тыс. тонн. Поставки удобрений осуществляются в соответствии с планом.
