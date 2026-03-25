К весенней посевной аграрии региона приобрели 73% от необходимого объема минеральных удобрений

Как отмечают в федеральном ведомстве, «в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ и обеспечить их бесперебойное проведение».Напомним, обеспеченность минеральными удобрениями аграриев левобережных районов области стала одной из тем выездного заседания оперштаба регионального минсельхоза в минувшую пятницу. Заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев сообщил, для проведения сезонных полевых работ аграриям необходимо приобрести не менее 230 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе для проведения весеннего сева – 170 тыс. тонн.«Учитывая, что область находится в начале полевого сезона, отстающим районам вопрос минеральных удобрений необходимо поставить на контроль», - обратил внимание замминистра, подчеркнув, что план подкормки озимых культур доведен до районов области.В минсельхозе области уточнили, что, согласно оперативным данным, к сегодняшнему дню для проведения весенних полевых работ аграриями закуплено 124,7 тыс. тонн удобрений или 73% от необходимого объема, из которых аммиачной селитры – 62,7 тыс. тонн. Поставки удобрений осуществляются в соответствии с планом.