23 человека сдали экзамен по русскому языку досрочно

24 марта в Саратовской области прошел ЕГЭ по русскому языку в досрочный период. В экзамене приняли участие 23 человека, из них 20 — студенты СПО и 3 — выпускники текущего года.Среди тех, кто воспользовался возможностью сдать экзамен досрочно, — ученица 59-й школы Саратова Елизавета Малахова. Школьница профессионально занимается легкой атлетикой: в основной период проведения ЕГЭ у нее запланированы соревнования, поэтому она выбрала досрочную сдачу.«Для меня досрочная сдача была единственным вариантом, потому что в основной период у меня запланированы серьезные соревнования по легкой атлетике. После экзаменов планирую поступать в СГУ и дальше развиваться в спорте. Очень удобно, что есть возможность сдать всё заранее и не переживать»,-отметила Елизавета Малахова.Досрочная сдача ЕГЭ дает ряд преимуществ: возможность совместить экзамены с участием в соревнованиях, творческих конкурсах или другими важными мероприятиями.Результаты досрочного периода ЕГЭ будут известны не позднее 8 апреля.Министерство образования области