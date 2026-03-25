25 марта 2026 СРЕДА
Новости
15:00 | 25 марта
Главный механик, монтажник, тракторист-машинист: востребованные профессии у саратовских работодателей
14:30 | 25 марта
Прошли рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя
13:00 | 25 марта
Доска почета работников культуры Саратовской области пополнилась новыми именами
12:30 | 25 марта
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» 2026
11:30 | 25 марта
К весенней посевной аграрии региона приобрели 73% от необходимого объема минеральных удобрений
10:30 | 25 марта
В Саратовскую область потянулись гуси
09:00 | 25 марта
23 человека сдали экзамен по русскому языку досрочно
17:38 | 24 марта
Стоимость проезда на электротранспорте Саратова повысится на 3 рубля
17:36 | 24 марта
В Саратовской области упростили процесс получения жителями льготных лекарств
17:34 | 24 марта
В Саратове начнёт работать карта «Тройка»
23 человека сдали экзамен по русскому языку досрочно

Новости
23 человека сдали экзамен по русскому языку досрочно


24 марта в Саратовской области прошел ЕГЭ по русскому языку в досрочный период. В экзамене приняли участие 23 человека, из них 20 — студенты СПО и 3 — выпускники текущего года.

Среди тех, кто воспользовался возможностью сдать экзамен досрочно, — ученица 59-й школы Саратова Елизавета Малахова. Школьница профессионально занимается легкой атлетикой: в основной период проведения ЕГЭ у нее запланированы соревнования, поэтому она выбрала досрочную сдачу.

«Для меня досрочная сдача была единственным вариантом, потому что в основной период у меня запланированы серьезные соревнования по легкой атлетике. После экзаменов планирую поступать в СГУ и дальше развиваться в спорте. Очень удобно, что есть возможность сдать всё заранее и не переживать»,-отметила Елизавета Малахова.

Досрочная сдача ЕГЭ дает ряд преимуществ: возможность совместить экзамены с участием в соревнованиях, творческих конкурсах или другими важными мероприятиями.

Результаты досрочного периода ЕГЭ будут известны не позднее 8 апреля.


Министерство образования области