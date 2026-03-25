Стоимость проезда на электротранспорте Саратова повысится на 3 рубля
В целях дальнейшего развития городского пассажирского электрического транспорта и сохранения качества обслуживания, в Саратове будет проведена индексация параметров тарифного меню.
На заседании Саратовской городской Думы был рассмотрен вопрос об индексации стоимости проезда.
Важно отметить, что даже с учетом индексации стоимость проезда в Саратове остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе.
В рамках актуализации предложено установить следующие параметры: 30 рублей при безналичной оплате и 33 рубля при наличном расчете (начиная с 25 марта 2026 года).
В целях дальнейшего рассмотрения вопроса об индексации, депутатами предложено рассмотреть данный вопрос в Комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области для проведения необходимых регламентных процедур.
