Стоимость проезда на электротранспорте Саратова повысится на 3 рубля

В целях дальнейшего развития городского пассажирского электрического транспорта и сохранения качества обслуживания, в Саратове будет проведена индексация параметров тарифного меню.


На заседании Саратовской городской Думы был рассмотрен вопрос об индексации стоимости проезда.

Важно отметить, что даже с учетом индексации стоимость проезда в Саратове остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе.

В рамках актуализации предложено установить следующие параметры: 30 рублей при безналичной оплате и 33 рубля при наличном расчете (начиная с 25 марта 2026 года).

В целях дальнейшего рассмотрения вопроса об индексации, депутатами предложено рассмотреть данный вопрос в Комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области для проведения необходимых регламентных процедур.