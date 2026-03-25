В Саратовской области упростили процесс получения жителями льготных лекарств

Кроме увеличенного финансирования, а в этом году сумма финансирования достигла беспрецедентного размера – 6, 2 млрд рулей, разработаны и внедрены различные механизмы для упрощения процесса получения препаратов пациентами. Проведена доработка программы «еФарма2Льгота Web» и ее интеграции с медицинской информационной системой.В министерстве здравоохранения создано отдельное управление, сотрудники которого обеспечивают проведение закупочных процедур, взаимодействуют со складом и медицинскими учреждениями. Руководит процессом льготного лекарственного обеспечения - курирующий заместитель министра – Ольга Иванова.«Для того, чтобы система стала прозрачной, проделана большая работа, которая постепенно начинает приносить свои плоды. Для скорейшего обеспечения льготных категорий граждан министерством организованы ежедневные отгрузки поступивших лекарственных препаратов с аптечного склада в медицинские организации. В случае отсутствия в данный момент медикаментов в конкретном пункте отпуска, в системе можно быстро найти информацию о наличии этих препаратов в других аптеках и перераспределить товарные запасы. Специальная рабочая группа формирует 6-месячную потребность для регулярного запаса медикаментов на базе аптечного склада.Бесперебойное лекарственное обеспечение граждан льготных категорий - одна из приоритетных задач министерства здравоохранения, этот важный вопрос находится на постоянном контроле Правительства области», - прокомментировала заместитель министра здравоохранения-начальник управления по организации льготного обеспечения Ольга Иванова.