В Саратовской области упростили процесс получения жителями льготных лекарств
НКО напоминают о необходимости предоставить отчетность за 2025 год в Минюст
В Саратовской области упростили процесс получения жителями льготных лекарств

Доработка программы «еФарма2Льгота Web» позволила своевременно обеспечивать аптечные пункты поликлиник льготными лекарствами
Система льготного лекарственного обеспечения была основательно перестроена благодаря принятым решениям со стороны региональной власти и поддержке губернатора Романа Бусаргина.


Кроме увеличенного финансирования, а в этом году сумма финансирования достигла беспрецедентного размера – 6, 2 млрд рулей, разработаны и внедрены различные механизмы для упрощения процесса получения препаратов пациентами. Проведена доработка программы «еФарма2Льгота Web» и ее интеграции с медицинской  информационной системой.
 В министерстве здравоохранения создано отдельное управление, сотрудники которого обеспечивают проведение закупочных процедур, взаимодействуют со складом и медицинскими учреждениями. Руководит процессом льготного лекарственного обеспечения - курирующий заместитель министра – Ольга Иванова.
«Для того, чтобы система стала прозрачной, проделана большая работа, которая постепенно начинает приносить свои плоды. Для скорейшего обеспечения льготных категорий граждан министерством организованы ежедневные отгрузки поступивших лекарственных препаратов с аптечного склада в медицинские организации. В случае отсутствия в данный момент медикаментов в конкретном пункте отпуска, в системе можно быстро найти информацию о наличии этих препаратов в других аптеках и перераспределить товарные запасы. Специальная рабочая группа формирует 6-месячную потребность для регулярного запаса медикаментов на базе аптечного склада.  
Бесперебойное лекарственное обеспечение граждан льготных категорий -  одна из приоритетных задач министерства здравоохранения, этот важный вопрос находится на постоянном контроле Правительства области», - прокомментировала заместитель министра здравоохранения-начальник управления по организации льготного обеспечения Ольга Иванова.